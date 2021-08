Stadi aperti: tornano i tifosi

La Serie A si prepara a riabbracciare i propri tifosi all'interno degli impianti. Le gare dell'Europeo disputate a Roma sono state un ottimo banco di prova in vista del campionato e, da questa sera, ogni stadio dovrà occuparsi di garantire misure di sicurezza e il 50% della capienza dell'impianto. I controlli e le regole da seguire saranno serrati, sia per i tifosi di casa che per quelli che si sposteranno in trasferta. Necessario esibire il Green Pass, mentre sarà vietato spostarsi dai seggiolini assegnati all'interno degli stadi così da mantanere sempre la distanza interpersonale con le altre persone.

(gasport)