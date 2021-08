Spinazzola: tendine ok. Vina lavora col gruppo

“Sto lavorando tanto, e mi sento bene”. Leonardo Spinazzola è intenzionato a rientrare il prima possibile a disposizione di Mourinho, e sta lavorando tanto a Trigoria per accorciare i tempi di recupero. “Rivedo tanti risultati nel mio tendine – ha detto in un’intervista a Sky – sono molto felice. Già mezzora dopo l’infortunio durante la partita con il Belgio pensavo al rientro in squadra“. Mourinho lo aspetta, e intanto va avanti con il lavoro quotidiano: ieri il portoghese ha diretto una doppia seduta. È stata la prima volta con il gruppo per Matias Vina, mentre Pellegrini ha lavorato a parte. Calafiori ha cambiato numero di maglia, passando dal 61 al 13. Podgoreanu è stato ceduto allo Spezia a titolo definitivo.

(corsera)