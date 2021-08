Spinazzola racconta l'estate azzurra. Un libro sull'Italia e gli Europei

«Sono molto felice: la ripresa, dopo l'infortunio e l'intervento al tendine, prosegue ogni giorno meglio: dopo mezz'ora dall'infortunio contro il Belgio pensavo già al rientro». Leonardo Spinazzola è già carico. Intanto si gode la vittoria agli Europei. Un'avventura, quella con l'Italia, che il difensore della Roma ha deciso di raccontare in un libro, in uscita tra settembre e ottobre: «Cercherò di spiegare quanto ho vissuto personalmente, ma anche tutto quello che è accaduto come gruppo a Coverciano»

(corsera)