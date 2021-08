Special anche nella coppa di scorta: «Bene così, ma si dorme a Trigoria»

Contro il Trazbonspor contava vincere e la Roma ha vinto. In pieno stile Special One. per il debutto ufficiale, a José va bene così: «La squadra è stata squadra e questa è la cosa più importante. L'avversario lo avevo detto già alla vigilia, non è da Conference League. Si pensava ad una partita facile ma non è stato così. Gara difficile, loro hanno calciatori d'esperienza e un pubblico molto partecipe". Mourinho non si nasconde quando gli chiedono del mercato: «È stato eccezionale ma più di reazione che progettato. Abbiamo dovuto replicare all'infortunio di Spinazzola prima e all'addio di Dzeko poi. Mi manca però qualcosa». Meglio ricordare a media e tifosi che la rosa non è completa. Manca un regista. Anzi il regista, capace sia di giocare ad un tocco e velocizzare il gioco della squadra ma allo stesso tempo di garantire copertura al reparto difensivo. Ora la testa, prima del ritorno di giovedì all'Olimpico, è già alla Fiorentina. La Roma è rientrata ieri notte e ha dormito a Trigoria: «Magari le fidanzate o le mogli dei giocatori non saranno contente della mia decisione. Ma dobbiamo recuperare. La professionalità è questa, le vacanze sono finite».

(Il Messaggero)