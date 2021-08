Solidità, cuore e mentalità. La mano di José sulla Roma

Che José Mourinho sia un uomo ambizioso è cosa nota. E proprio questa sua ambizione, questa sua voglia di vincere sembra essere uno dei motivi che lo hanno portato ad accettare il corteggiamento dei Friedkin. Lo Special One sa di avere l'opportunità di dimostrare ancora una volta di essere il migliore, magari vincendo un trofeo che manca da troppo tempo nella Capitale. Resta però che qualcosa da sistemare c'è: lui pensa al campo, ma sul mercato forse sperava di poter ottenere qualcosa in più. Le parole al termine della gara con il Trabzonspor sono chiare ed è logico che avrebbe voluto un sostituto per Karsdorp, visto che Reynolds ancora non è pronto, un difensore in più e un centrocampista (Douglas Luiz, Anguissa e Zakaria sono i nomi seguiti da Tiago Pinto).

(gasport)