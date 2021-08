Sogno Europa. La Roma inizia all'Olimpico con il CSKA

La Roma di Mourinho dopo aver conosciuto quali saranno le proprie avversarie nel girone della Conference League, la nuova competizione della Uefa, nella giornata di ieri ha preso nota del calendario di partite che aspettano i giallorossi in giro per l'Europa. Lo Special One si sa non guarda troppo il calendario, visto che l'obiettivo non dichiarato di questa stagione sembra essere quello di arrivare in fondo alla competizione. Per farlo però servirà passare il girone come primi, visto che si accede direttamente agli ottavi di finale così, partendo bene con la prima gara in casa. Apputamento all'Olimpico il 16 settembre allora, dove arriverà il CSKA Sofia.

(gasport)