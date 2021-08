Prosegue il percorso di recupero di Chris Smalling, che ieri si è allenato insieme a Leonardo Spinazzola a Trigoria nonostante il giorno di riposo concesso da Mourinho alla squadra. Il rientro in campo del centrale inglese però, come riporta il quotidiano, dovrebbe avvenire dopo la sosta. Il tecnico dovrà dunque fare a meno di lui per il match di ritorno contro il Trabzonspor e per la partita di campionato contro la Salernitana.

(Il Tempo)