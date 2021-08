Si riparte dalla Viola, Mou: “Mercato chiuso non posso chiedere altro”

L’emozione dell’esordio, se mai ci fosse, Josè Mourinho la nasconde bene. In conferenza — la prima in presenza da febbraio 2020 — è simpatico, ironico, sciolto, divertente e divertito. Poi, oggi, il campo, nella prima di campionato, contro la Fiorentina, darà il suo responso. E lo farà con la rosa della Roma che potrà contare su un Tammy Abraham in più: «È pronto — conferma Mou — e sarà convocato».

Sugli spalti 30mila i tifosi e tanto entusiasmo per la prima volta dopo un anno e mezzo. Mourinho lo sa: «La nostra filosofia sarà provare a vincere ogni partita, anche contro avversarie più attrezzate. I romanisti hanno una passione tremenda e poi mancano le partite vere da oltre un anno. Passione più astinenza faranno sì che possano giocare con noi. Se lo faranno per la Fiorentina, che è una buona squadra, sarà più difficile». Difficile anche accettare che il mercato sia finito qui (salvo sorprese), ma Mourinho è onesto: «Il pragmatismo dice che qui non si vince da tanto e siamo finiti a meno 29 dalla prima. Serve tempo. Io devo lavorare con i giocatori che ho. Dopo il mercato di reazione che abbiamo fatto non posso chiedere niente altro alla società, non ho diritto di mettergli pressione».

