Shomurodov e Cristante oggi in Portogallo

Dopo le visite mediche sostenute ieri e la firma apposta sul contratto che lo legherà alla Roma per le prossime stagioni, oggi Eldor Shomurodov volerà in portogallo in compagnia di Bryan Cristante, per raggiungere il resto della Roma impegnata nel ritiro pre-stagione. Resterà invece a Trigoria Alessandro Florenzi, nonostante la convocazione di Josè Mourinho: il laterale ha espresso la volontà di andar via in un colloquio con la società. Rimarrà dunque ad allenarsi a Trigoria con gli esuberi. Torna a Roma Gonzalo Villar, che dovrà fare i conti con il recupero dall'infortunio al ginocchio sinistro.

