Sfumato Xhaka, la Roma adesso va su Koopmeiners

Xhaka sembra tramontato definitivamente, per questo nelle ultime ore in casa giallorossa è tornato di moda il nome di Teun Koopmeiners, ventitreenne centrocampista olandese dell’Az Alkmaar, avvicinato alla Roma prima che i giallorossi virassero sul capitano della Svizzera. Il club, però, potrebbe inserirsi di nuovo: il cartellino del giocatore è valutato circa 15 milioni di euro, non vede l’ora di giocare in Italia: “Quali club mi vogliono? I colloqui sono in pieno svolgimento” ha dichiarato. L’alternativa resta Thomas Delaney, che il Borussia Dortmund sta provando a trattenere con un’offerta per il prolungamento del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno. Novità in vista per Alessandro Florenzi, rimasto a lavorare a Trigoria con gli esuberi: potrebbe finire in Spagna, dove lo seguono Siviglia e Atletico Madrid. In Italia piace alla Fiorentina, ma il suo ingaggio elevato complica non poco l’operazione.

(corsera)