Serie A, stadi verso la capienza al 50%

Si va verso una capienza al 50%, con spettatori disposti a scacchiera e muniti di Green Pass: questo l'orientamento del Governo a proposito della riapertura degli stadi di calcio. Il mondo del pallone ancora non ha certezze sulle norme che scandiranno la presenza dei tifosi negli stadi nella prossima stagione, ma in questi giorni vanno in scena diversi incontri in proposito.

I club si augurano che una decisione definitiva venga presa il prima possibile, anche per poter avviare la campagna abbonamenti. Il nodo è come calcolare la distanza tra uno spettatore e l'altro: se il metro di distanza verrà calcolato tra ogni singolo spettatore e quelli adiacenti, la capienza effettiva degli stadi si ridurrebbe al 25-30%. Solo la soluzione a scacchiera permetterebbe di arrivare al 50%.

