Serie A-Figc, si apre un nuovo fronte. I club: dateci parte dei ricavi europei

Non è certo un momento idilliaco per i rapporti tra i club di Serie A e la Nazionale, con i primi che continuano a risentire della crisi portata dal Coronavirus. Le società vanno alla ricerca di soldi necessari per la sopravvivenza e per questo c'è chi vorrebbe riaprire ai fondi, seguendo l'esempio della Liga che ha ceduto il suo 10% a Cvc Capital Partners per 2,1 miliardi di euro. Ma adesso alcuni club in particolare Lazio, Napoli e Inter, porteranno all'attenzione della prossima assemblea di Lega una richiesta indirizzata alla Figc.

Secondo queste squadre, la Federazione dovrebbe condividere una percentuale dei ricavi generati dal successo azzurro ad Euro 2020. Da via Allegri, però, filtra sbigottimento: si rileva come il grande lavoro, compreso quello di valorizzazione dei giocatori portato avanti da Mancini sia cominciato ben prima dell'11 luglio. Inoltre la Federazione ricorda come Uefa e Fifa paghino i club proprio per il tramite federale, per l'utilizzo dei calciatori.

La Figc ricorda poi come da anni paghi otto milioni di euro a stagione per arbitri e guardalinee della serie A, costo che la federazione si sobbarca in virtù del suo bilancio in utile.

(Il Messaggero)