Serie A Femminile, su il sipario: Empoli-Roma in chiaro su La7

Tutto pronto per il match di apertura della Serie A Femminile: alle 17.30 Empoli e Roma scendono in campo per inaugurare la stagione e per l'occasione la partita sarà visibile in chiaro su La7 e La7D. Le emittenti di Cairo Communication hanno acquisito i diritti per trasmettere una gara di A alla settimana. Telecronaca di Laura Gobbetti e commento di Martina Angelini; analisi, sintesi e interviste prima della partita (dalle 17) e dopo con Cristina Fantoni, Francesca Brienza e Antonio Cabrini.

Solo qualche ora al debutto delle giallorosse ma la stagione non sarà una passeggiata, come avverte l'ex Spugna: «Non sarà un campionato facile con le tre retrocessioni il livello di sicuro si alzerà».

(gasport)