Senza le mascherine all’Olimpico, società in imbarazzo

Il tanto atteso ritorno dei tifosi negli stadi fa piacere a calciatori ed allenatori, ma crea più di qualche imbarazzo alle società: dagli impianti un po'in tutta Italia sono state riportate violazioni a vario titolo dei protocolli di sicurezza anti Covid. Il rischio è che lo stadio - e quindi il calcio in genere - venga considerato una zona franca, un po'come successo in occasione dei festeggiamenti per la vittoria dell'europeo da parte dell'Italia. Eppure domenica sera all'Olimpico, per Roma-Fiorentina, erano presenti circa 500 steward a fronte di 28mila spettatori: numero considerato più che congruo.

(corsera)