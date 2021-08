Sarà il Trabzonspor la rivale dei giallorossi: Molde ko ai rigori

IL TEMPO (M. VITELLI) - Il Trabzonspor batte il Molde 5-4 dopo i calci di rigore e terrà a battesimo la Roma europea di José Mourinho in Conference League (19 agosto in Turchia e 26 all’Olimpico per i playoff). Dopo il 3-3 del match di andata in Turchia, l’1-1 di ieri ha portato le squadre prima ai supplementari e poi ai tiri dal dischetto (non esiste più la regola che in caso di parità i gol in trasferta valgono doppio). L’hanno spuntata gli ospiti e così la Roma ritroverà subito Bruno Peres, autore ieri di una buona prova e freddo a realizzare il suo rigore.

Ci sarà da tenere d’occhio anche l'altro ex Gervinho e Hamsik. Intanto è «salva» l’amichevole di domani sera (diretta ore 20.45 Sky Sport Uno) contro il Raja Casablanca, squadra che milita nella Serie A del Marocco. C’era infatti il rischio che la partita saltasse a causa di uno sciopero dei giocatori biancoverdi per il mancato pagamento degli stipendi, ma dopo aver disertato gli allenamenti per due giorni, ieri tutto è rientrato. Previsti circa 10mila tifosi.