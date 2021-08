Sampdoria, D'Aversa: "Uno stimolo misurarsi con grandi allenatori come Mourinho e Allegri"

GASPORT - In un'intervista rilasciata al quotidiano sportivo l'allenatore della Sampdoria, Roberto D'Aversa, ha parlato anche del confronto in Serie A con tecnici come José Mourinho e Massimiliano Allegri, rispettivamente sulle panchine di Roma e Juventus. «Per un tecnico è un ulteriore stimolo misurarsi con grandi allenatori, penso a Mourinho o a Allegri, anche se dispiace non vedere Conte o Ranieri. Portano valore aggiunto. Mourinho ha già riportato entusiasmo a Roma, la Juventus molto probabilmente lotterà maggiormente per la vittoria dello scudetto», le sue parole.