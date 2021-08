Salernitana-Roma…storie di ex

GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Scrivi Salernitana-Roma e pensi ad Agostino Di Bartolomei. Nella prima stagione in Serie A (senza considerare la 1945-’46) i campani avevano in rosa Vittorio Dagianti e Renzo Merlin: il primo aveva indossato la maglia giallorossa, l’altro la vestirà nelle stagioni dal 1949 al ’53. [...] Steven Torbidoni, prodotto delle giovanili romaniste, venne portato una volta in panchina da Boskov nel campionato 1992-’93: giocherà in seguito nella Salernitana.

Una presenza in Serie A con la Roma per Maurizio Lanzaro, successivamente in maglia granata. Precisamente nella stagione 1999-2000, l’unica in Campania dell’ex giallorosso Fabrizio Lorieri. Da un portiere all’altro, considerato che ventiquattro anni fa Antonio Chimenti arrivava a Trigoria da Salerno. Nel campionato 1996-’97 sedici presenze con la Roma per Antonino Bernardini, che vestirà poi la maglia granata nella seconda stagione in A dei campani. Una stagione alla guida della Salernitana per Zdenek Zeman. [...]

