SALERNITANA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani

LAROMA24.IT - La Roma di Mourinho va a caccia della quarta vittoria consecutiva in altrettante partite ufficiali. I giallorossi, che vengono dalla vittoria in casa sul Trabzonspor che è valsa la qualificazione ai gironi di Conference League, scenderanno in campo questa sera contro la Salernitana prima della sosta della Nazionali. Lo Special One, che non potrà contare su Zaniolo squalificato, vuole conquistare altri tre punti e per questo la sensazione sembra essere quella di vedere ancora una volta la sua formazione tipo. Rui Patricio tra i pali e linea difensiva confermata con Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina. A centrocampo agiranno Cristante e Veretout, mentre dietro la punta Abraham, a caccia del primo gol in giallorosso, pronti Mkhitaryan, Pellegrini e Carles Perez.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

