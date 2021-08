Sabato il via. Roma, Inter e Milan: parte la caccia alla Juve campione

Meno due giorni al fischio d’inizio della Serie A 2021-22. Il countdown è doveroso perché trattatisi di un campionato speciale, epocale. Fuori dalla retorica, quest’ultimo non è un parolone ma pura realtà. Il campionato che si aprirà sabato alle 17.30 con l’anticipo Empoli-Roma sarà infatti l’ultimo dell’era dilettantistica. Dal 2022-23 le calciatrici di Serie A saranno a tutti gli effetti delle atlete professioniste. Sarà dunque una vetrina di lusso. Le squadre ne sono consapevoli e si sono attrezzate in un calciomercato, ancora in corso, in cui si sono messi a segno colpi importanti. . È il caso della cannibale Juventus, che dopo i quattro campionati di fila vinti con Rita Guarino in panchina si è affidata all’ex Arsenal Joe Montemurro. Una scelta di “internazionalità” quella del club bianconero, che dopo aver completato il Risiko italiano cerca nuovi territori di conquista in Champions. Il Milan ha confermato sulla panchina Maurizio Ganz, che la scorsa stagione si è guadagnato i galloni di anti-Juve. E proprio dalle bianconere è arrivato il colpo più importante non solo per il Diavolo ma di tutto il mercato estivo. Laura Giuliani, il portiere titolare della Nazionale, ha deciso di lasciare il bianconero per tornare a Milano. L’Inter non è da meno in quanto ad ambizione. Con Guarino in panchina Suning cerca la svolta che è mancata la scorsa stagione. Anche la Capitale pensa in grande dopo il doppio successo dell’anno scorso. Vittoria della Coppa Italia per la sponda giallorossa del Tevere e del campionato di B per quella biancoceleste. Tradotto: il primo Roma-Lazio femminile della storia sarà in programma l’ultima giornata di ritorno. Se la Lazio ha confermato in panchina Carolina Morace, la Roma ha osato con l’ex Empoli Alessandro Spugna, uno tutto gioco e intensità. Ma il rischio è “calcolato” perché Betty Bavagnoli ha lasciato la panchina ma è rimasta nel club come responsabile del settore femminile, dando il via libera al ritorno in Italia della brasiliana ex Milan Thaisa Moreno. Una fuoriclasse che andrà a fare coppia a centrocampo con il faro della Nazionale Manuela Giugliano.

(gasport)