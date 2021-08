Sabatini: "Mourinho ha un’aura di eroismo e di invulnerabilità"

GASPORT - Walter Sabatini, direttore dell'area tecnica del Bologna ed ex direttore sportivo tra le altre anche della Roma, ha rilasciato questa mattina un'intervista sulle pagine del quotidiano sportivo nazionale in cui ha parlato anche dei giallorossi, dell'arrivo di Mourinho e di Nicolò Zaniolo. Queste le sue parole.

"In un’altra epoca cercai di portare Allegri alla Roma. Lui sa che è in debito con me, perché si prese un impegno, poi disatteso. La storia tra Totti e Spalletti ha oscurato il gran lavoro di Luciano in giallorosso. Un anno la sua Roma raggiunse gli 87 punti, a 87 spesso si vincono gli scudetti. Lo scontro con Totti è stato umiliante per tutti, per Totti stesso. Troppi equivoci, non mi va di parlarne".

Oggi alla Roma c’è Mourinho.

«Il Napoli di Spalletti e la Roma di Mou saranno le sorprese del campionato. Anche Mou è pragmatico e determinato».

Mourinho come il colonnello Aureliano Buendia di “Cent’anni di solitudine”, il romanzo più noto di Marquez?

«Ci sta. Come lui sopravviverà a ogni attentato e tentativo di fucilazione. Mourinho può essere assimilato a qualsiasi personaggio letterario e ha detto una verità inconfutabile: “Chi sa tutto di calcio non sa niente di calcio”. Mou come Buendia ha un’aura di eroismo e di invulnerabilità».

Il giovane più forte?

«Zaniolo ha tutto: tecnica e forza. Se non lavorassi al Bologna, aggiungerei Musa Barrow».