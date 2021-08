Roma solida, ma l'attacco non sfonda

Nell'amichevole contro il Siviglia è Henrikh Mkhitaryan a fare da capitano in una 'Roma B': per il match con gli andalusi Josè Mourinho sceglie un 11 di seconde linee, tra giovani che aspirano a guadagnare posizioni nelle gerarchie del tecnico e altri più navigati, che hanno già qualche campionato alle spalle con la Roma. Finisce 0-0, ma rimane l'occasione per tutti di mettere minuti nelle gambe in vista della stagione alle porte.

In attesa degli arrivi: attesi in Portogallo Eldor Shomurodov e Bryan Crsitante, che si uniranno al resto del gruppo nella giornata di oggi. Ci sarà invece ancora da aspettare per Matias Vina, mentre il tecnico attende il colpo alla Xhaka - che nel frattempo è tornato ad allenarsi con l'Arsenal -.

Nella prima parte del primo tempo meglio il Siviglia, con Fuzato che risponde presente ai tentativi degli attaccanti andalusi, poi escono fuori i giallorossi. Che collezionano occasioni con Mkhitaryan, Perez e Kumbulla.

Lo spartito disegnato da Mourinho è lo stesso delle prime uscite, nonostante la differenza di interpreti: difesa attenta e fiammate improvvise, pochi preziosismi.

Nella ripresa spazio agli interpreti con più pedigree, mentre tra le fila del Siviglia viene espulso Gudelj per doppio giallo. La sensazione è che Mourinho stia lavorando molto sulla difesa: gli errori da cui nascono le occasioni sono spesso dei singoli, mai di reparto.

(Il Messaggero)