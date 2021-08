Roma, sforzati di più

Mentre Edin Dzeko volava verso Milano per svolgere le visite mediche con l'Inter, Pinto di lì a poco sarebbe arrivato a Fiumicino. Destinazione: Londra. Toccherà ad Abraham raccogliere il testimone del bosniaco. Il viaggio del gm giallorosso nella City è soprattutto per questo motivo. L'incontro con l'agente del calciatore avverrà in giornata. Per il ragazzo è arrivata l'ora delle scelte. Dopo la telefonata ricevuta martedì da Mourinho, aveva chiesto 48 ore per prendere una decisione. La storia è nota: l'attaccante ha da tempo un'intesa con l'Arsenal (squadra del cuore) che tuttavia vale poco se i Gunners non si mettono d'accordo con il Chelsea. E la plenipotenziaria Marina Granovskaia preferisce girare il ragazzo in Italia, piuttosto che ritrovarselo contro in Premier. 45 milioni il costo del cartellino, che potrebbero esser diluiti semplicemente in più anni con il Chelsea che si terrebbe una clausola in suo favore per il riacquisto del giocatore. Le alternative restano Lacazette ma è una pista che al momento non ha trovato riscontri, e Azmoun.

Capitolo uscite: da sistemare Olsen, Diawara, Pedro e Carles Perez. Il portiere, oltre al West Ham, interessa allo Sheffield United, destinazione che lo svedese vede come una diminutio in carriera. Diawara piace al Wolverhampton, mentre per Carles Perez si fa sotto i Newcastle.

(Il Messaggero)