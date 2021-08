Roma, primo test senza reti. Bene la difesa contro il Siviglia

Dopo l'1-1 contro il Porto, arriva lo 0-0 con il Siviglia: prima amichevole stagionale senza reti segnate per i giallorossi, osservati da vicino da Dan e Ryan Friedkin. Non c'era invece ad assistere al match l'ex ds giallorosso Monchi, tornato dirigente degli andalusi.

La buona notizia per José Mourinho è che la squadra, in attesa di nuovi rinforzi dal mercato, sta assumendo una fisionomia definita e una solidità difensiva che negli ultimi anni non ha mai avuto. Dietro garanzie da portieri e difensori, mentre i giovani continuano a lasciar vedere margini di crescita.

La sofferenza nei minuti iniziali ha poi lasciato posto ad una manovra sempre più intraprendente della Roma, che è andata vicina al gol in almeno un paio di occasioni. Nella ripresa tanti cambi tra i giallorossi, che prendono via via più confidenza anche grazie all'espulsione di Gudelj al minuto 65.

Mercato: in attesa che la forbice di 5 milioni che divide Roma ed Arsenal per Xhaka si riduca, il centrocampista svizzero ha ripreso ad allenarsi con i Gunners.

