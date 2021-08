Roma, ora si accelera per le uscite: Nzonzi, Diawara e Florenzi

Dopo aver sistemato l'attacco, per Tiago Pinto priorità alle uscite: l'intenzione è cedere Steven Nzonzi, che si allena con gli esuberi e consentirebbe un risparmio di oltre 4 milioni di stipendio, e Amadou Diawara, che libererebbe una casella in mezzo al campo.

Per l'ex Napoli la destinazione più probabile è il Wolverhampton, ma non sembra così convinto. Preferirebbe, infatti, restare in Italia, ma non sono arrivate offerte. In Inghilterra piace anche al Newcastle. La Roma chiede o una cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto molto semplice.

L'altro giocatore in uscita è Alessandro Florenzi: in settimana il Gm riparlerà con il Milan, la Roma chiede almeno un prestito oneroso con riscatto condizionato. Con l'ex capitano giallorosso Pinto vuole monetizzare.

