Roma, la caccia al regista rimane aperta

Manca ancora qualcosa. Non ci ha girato troppo intorno José Mourinho al termine della gara contro il Trabzonspor e la sensazione è che Tiago Pinto in questi ultimi giorni di mercato farà di tutto per accontentare il suo tecnico. Lo Special One vorrebbe aggiungere alla propria rosa un terzino destro, visto che Reynolds non viene ritenuto ancora del tutto pronto per fare da riserva a Karsdorp, e un centrale difensivo. La priorità al momento è un centrocampista, visto che la coppia Cristante-Veretout non ha convinto pienamente nella gara in Turchia. Il general manager giallorosso pensa a Zakaria e Anguissa, ma senza cessioni è difficile che qualcosa possa andare in porto. Diawara ha rifiiutato il Wolverhampton, mentre Villar non sembra convinto di lasciare la Capitale.

(corsera)