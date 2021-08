Roma, il centrocampo in alto mare: Cristante unica certezza per Mou

Prosegue in Portogallo il lavoro di José Mourinho con la Roma. Il tecnico portoghese sembra avere chiare le idee per la prossima stagione, ma continua a soffrire di non avere giocatori importanti in una zona chiave come il centrocampo. A oggi lo Special One ha alternato nelle varie amichevoli Bove, Darboe, Diawara e Villar, ma nessuno di questi ha davvero convinto fino in fondo. Veretout ha lavorato nellla giornata di ieri per la prima volta in gruppo, ma non ha ancora disputato neanche un minuto durante le partite. Cristante si è aggregato ieri al gruppo e inizierà a lavorare oggi con Mourinho, che fin dal primo giorno ha sempre espresso parole di apprezzamento per il campione d'Europa. La svolta deve arrivare dal mercato, dove Tiago Pinto sembra costretto a rinunciare a Xhaka dell'Arsenal. I giallorossi potrebbero virare su Koopmeiners dell'AZ o, in alternativa, su Delaney del Dortmund in scadenza di contratto.

(corsera)