Roma, effetto London calling: Abraham per il dopo Dzeko

A Londra è stato trovato l’accordo con Mourinho per la panchina giallorossa, è a Londra che Mourinho aveva scelto il regista attorno al quale voleva costruire la squadra, Granit Xhaka dell’Arsenal, ed è sempre a Londra dove Tiago Pinto ha individuato il sostituto di Dzeko, ovvero Tammy Abraham del Chelsea. I blues hanno messo il giocatore sul mercato e il ragazzo vuole lasciare il club che lo ha formato fin dall’Academy: la valutazione che fanno a Stamford Bridge si avvicina ai 40 milioni di sterline. Ostacolo che si potrebbe aggirare con la formula del prestito con diritto di riscatto: il Chelsea, dopo l’ingente spesa per Lukaku, vorrebbe monetizzare e potrebbe concedere anche il prestito biennale. Il giovane Abraham è cresciuto facendo il tifo per l'Arsenal del suo idolo Henry e sarebbe assolutamente contento di proseguire la sua carriera in Premier League. Le avances dell’Atalanta sono state rispedite al mittente e solo il fascino dello Special One potrebbe far vincere questo duello alla Roma. Ma c’è anche il discorso economico: l’attaccante inglese guadagna 70mila sterline a settimana, ne chiederà 100mila per cambiare aria. Tradotto in euro secondo i parametri della nostra Serie A? Ben oltre i 5 milioni d’ingaggio a stagione, nulla in confronto ai 7.5 di Dzeko.

(La Repubblica)