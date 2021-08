Roma e il nodo esuberi: 25 milioni da cancellare. E Fazio passa alle vie legali

Al momento il caso più spinoso è quello di Federico Fazio, pronto ad adire le vie legali per il reintegro in rosa in virtù di alcune clausole presenti sul suo contratto. La Roma, dal canto suo, è sicura di essere nel giusto per il semplice fatto di garantire al calciatore, come da contratto, un allenatore federale, spogliatoi, campi d'allenamento, medici e fisioterapisti. Ma quello di Fazio potrebbe anche non rimanere un caso isolato e a 3 giorni dalla fine del mercato i giallorossi si ritrovano ancora con 25 milioni di stipendi da smaltire.

Manca poi l'accordo con Pastore - che con il suo agente cerca una squadra prima della soluzione rescissione - e con Nzonzi, che spera in una chiamata last minute da Francia o Inghilterra.

Santon resta per ora in attesa di capire se possa essere reintegrato come vice Karsdorp - se Reynolds continuasse a non convincere -.

(gazzetta.it)

