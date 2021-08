Roma, con Mou e Abraham punta in alto

La Roma ha perso Edin Dzeko, che ha scelto di vestire la maglia dell'Inter per questa stagione, ma ha saputo rimpiazzare il bosniaco con un nuovo numero nove che, al momento, è il grande colpo della Serie A. Tammy Abraham, ex centravanti del Chelsea, è ancora molto giovane ma ha dimostrato di essere un grande realizzatore nelle sue ultime stagioni. A partire dal 2018/2019 infatti ha sempre raggiunto la doppia cifra ed è stato il capocannoniere della squadra che rappresentava. La Roma spera che questa striscia positiva possa continuare ed Abraham, in coppia con l'arrivo di Mourinho, deve essere il colpo che può cambiare la storia della società giallorossa.

(SportWeek)