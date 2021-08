Roma, c'è l'ultimatum di Xhaka

IL ROMANISTA (P. TORRI) - Il tempo sta scadendo e a farlo capire a chiare lettere è stato proprio Granit Xhaka: lo svizzero ha lasciato intendere che non è intenzionato ad aspettare oltre la giornata di lunedì - cioè domani - per lo sprint decisivo nella trattativa che lo porterebbe alla Roma. La forbice tra giallorossi e Arsenal, però, rimane ampia - l'affare, alle condizioni dettate dal club cedente, non andrà in porto -, e anche l'atteggiamento dei Gunners nei confronti del giocatore sembra essere cambiato: dopo le indiscrezioni su una possibile offerta di rinnovo, il club londinese ha riaccolto il centrocampista di ritorno dalle vacanze dopo l'europeo con tanto di post sui social.