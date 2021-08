Roma, caccia a Zakaria per dare più libertà al 'bomber' Veretout

Non è un segreto che Josè Mourinho speri nell'arrivo di un nuovo centrocampista: la Roma è alla ricerca di un regista e le qualità di Veretout - che con la Fiorentina ha ribadito di avere qualità indiscusse da incursore - tentano lo Special One ad impiegarlo in una zona più avanzata del campo. E così l'arrivo di un regista stuzzica lo Special One. Fra i profili che interessano la Roma c'è quello di Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach: i tedeschi chiedono per il 24enne 20 milioni di euro, ma la Roma non ha intenzione di spendere una cifra simile per un giocatore in scadenza nel 2022. L’accordo potrebbe essere trovato a 15 milioni, con pagamento dilazionato, mentre al giocatore saranno garantiti 4 anni di contratto a 2 milioni a stagione.

(corsera)