Roma, aspettando Abraham ballottaggio Mayoral-Shomu

Tammy Abraham, dopo le visite mediche, in queste ore tornerà a Londra per risolvere alcune questioni burocratiche per il visto e, quando rientrerà a Roma, trascorrerà a Trigoria i cinque giorni di quarantena light obbligatori prima di essere a disposizione di José Mourinho. Nel frattempo lo Special One alternerà Borja Mayoral giovedì in Conference League contro il Trabzonspor e Shomurodov domenica in campionato contro la Fiorentina.

Per l'esordio in Serie A contro i viola allo stadio Olimpico ieri sono stati venduti circa 5mila biglietti tra caos e polemiche. Nel primo giorno di vendita, dedicata ai vecchi abbonati in prelazione, il portale della Roma è andato in tilt. Il club giallorosso ha spiegato che il problema è dipeso dalla banca online incaricata di gestire i pagamenti e che nei prossimi giorni le cose miglioreranno.

(La Repubblica)