Roma-Abraham: si va a oltranza

Si prosegue: non sono bastati i fitti contatti andati in scena nella giornata di ieri tra la Roma e l'entourage di Tammy Abraham - il giocatore è seguito dal Wasserman Group - con tanto di incontro nella tarda serata tra Tiago Pinto e l'attaccante. Il 23enne ha preso tempo per capire le prossime mosse dell'Arsenal, con cui c'è già un accordo verbale, e le cronache inglesi parlano anche di un interesse del Tottenham. C'è poi la questione del salto in un altro campionato, non proprio uno scherzo per un calciatore così giovane, che non ha mai lasciato il contesto inglese.

Ma il mondo del calcio gira intorno ai soldi, e allora gli agenti di Abraham stanno tentando di ottenere da Trigoria l'offerta più vantaggiosa possibile. Del resto il club giallorosso ha deciso di giocare a carte scoperte: l'attaccante del Chelsea è l'obiettivo numero 1 per sostituire Edin Dzeko.

Certo le alternative non mancano - individuato in Cunha un altro profilo che farebbe al caso della Roma -, ma tornare dal blitz di Londra senza aver messo a segno il colpo Abraham sarebbe uno smacco per i giallorossi e Tiago Pinto.

Resta comunque alta la fiducia per il buon esito della trattativa: se il giocatore avesse voluto rifiutare l'offerta del club dei Friedkin lo avrebbe fatto già ieri.

Pinto, nei due colloqui avuti inizialmente con l'entourage e poi direttamente con il centravanti, ha spiegato il progetto della Roma, offrendo al ragazzo la maglia numero 9, il posto da titolare e uno stipendio importante, sui 4,5 milioni premi compresi. Abraham ne chiede 5 più bonus. Difficile pensare che la trattativa vada per le lunghe: dalla Roma trapela come la giornata decisiva sarà quella odierna.

(Il Messaggero)