Rocca, 40 anni fa smetteva il campione più sfortunato

C'è stata una Roma con in campo un Francesco con la maglia numero 10 e la fascia da capitano al braccio anche prima di Totti. Era la Roma di Francesco Rocca, storica bandiera giallorossa a cui il destino scelse di dare un terribile finale di carriera. A soli 27 anni infatti Kawasaki fu costretto a lasciare il calcio giocato e quarant'anni fa si ricordano i suoi ultimi minuti sul terreno dell'Olimpico. Rocca prendeva parte alla partita amichevole organizzata contro l'International Porto Alegre in onore di Roberto Falcao. Al termine del match sui tabelloni dello stadio apparve la scritta "Grazie Francesco" e ogni tifosi romanista non potè far altro che commuoversi durante l'ultimo giro di campo con cui Kawasaki salutò la Roma.

(Il Messaggero)