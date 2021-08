Rivoluzione Dzeko: Edin scopre già l'Inter, che feeling con Inzaghi per il dopo Lukaku

Ieri intorno alle 15.30 Edin Dzeko ha finalmente superato il cancello di Appiano, le colonne d’Ercole della sua nuova vita nerazzurra. È stata la fine di uno dei più lunghi corteggiamenti della storia recente del mercato. SImone Inzaghi ha identificato in Dzeko il centravanti adatto per la sua transizione oltre il contismo. E, soprattutto, per gestire un’eredità che farebbe tremare i polsi a tutti: Edin ha l’esperienza e la classe per rendere meno ignoto il dopo Lukaku. È stato lo stesso Dzeko a forzare la mano negli ultimi giorni, a spingere per il trasferimento a Milano nel più breve tempo possibile: i giallorossi, Mourinho in primis, lo hanno accontentato, a prescindere dalla risoluzione dell’affare Abraham, per cui il d.s. Thiago Pinto è volato a Londra in missione diplomatica. Il bosniaco, dopo le visite mediche, è arrivato alla Pinetina a stomaco vuoto, a pomeriggio inoltrato, eppure si è seduto a tavola con lo stato maggiore del club: un insolito pranzo alle 15.30 assieme all’a.d. Beppe Marotta e al d.s. Piero Ausilio, la coppia che da anni lo corteggia. Con Simone Inzaghi, invece, c’è stata una lunga conversazione, tra privato e tattica: inizia una era nuova era in cui proprio Dzeko è la chiave di accensione. Tutto il gioco è destinato a sgorgare in maniera differente anche grazie al bosniaco.

(gasport)