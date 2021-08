Rischio Trabzon degli ex Peres e Gervinho

La Roma tra poche ore conoscerà il nome del suo possibile avversario durante i prossimi playoff della Conference League. I giallorossi per accedere alla fase a gironi della nuova competizione europea, che prenderà il via il 14 settembre, dovrà superare l'ultimo turno eliminatorio in quanto testa di serie in programma il 19 e il 26 agosto. Tra le possibili squadre che gli uomini di Mourinho potrebbero incontrare c'è anche il Trabzon Sport, club forse più pericoloso di quelli sorteggiabili e in cui militano due ex componenti della Roma: Bruno Peres e Gervinho.

(corsera)