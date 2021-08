Rinnovo Pellegrini, settimana decisiva

La prossima settimana sarà decisiva per il rinnovo del contratto di Lorenzo Pellegrini. Finora i numerosi incontri tra Tiago Pinto e gli agenti del giocatore non hanno portato a un accordo definitivo, ma sono stati fatti passi in avanti.

La clausola rescissoria è scaduta alla fine di luglio, Pellegrini non ha mai pensato di esercitarla ed è convinto di proseguire il suo percorso con la Roma. Il nuovo accordo partirà da una base di tre milioni l’anno più bonus, fino al 2026.

Nell'incontro che ci sarà nei primi giorni della prossima settimana con gli agenti Pocetta e Ferro si cercherà un intesa anche per Zalewski e Ciervo. Il primo resterà nell’organico della prima squadra, mentre il secondo è destinato a partire in prestito.

Diventa intanto sempre molto difficile piazzare i giocatori in esubero. Florenzi piace al Siviglia, ma Monchi deve prima vendere: i due club hanno provato a mettere in piedi uno scambio alla pari con un elemento del Siviglia. Pedro interessa al Genoa, può finire alla corte di Ballardini ma a fine agosto, per abbattere una mensilità del suo lauto stipendio. Il giovane Podgoreanu può andare al Cosenza.

