Rigori: giusto non assegnarlo a Pellegrini. Ma su Simy...

Partita non nervosa quella condotta da Abisso ieri tra Salernitana e Roma, con un neo finale: Karsdorp trattiene Simy in area, il calcio di rigore ci poteva stare. Giusta la mancata concessione di un penalty all'8' del primo tempo, quando Pellegrini denuncia una trattenuta in area: appena prima della situazione in questione aveva commesso fallo Gianluca Mancini. Nello 0-2 di Veretout, bene l’assistente Valeriani (come in un fuorigioco di Kristoffersen nel finale): il francese è tenuto in gioco da Gyomber. Graziato Perez, che non prende il secondo giallo per un intervento duro su Di Tacchio al minuto 77.

(gasport)