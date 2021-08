Riaprono gli stadi, non gli abbonamenti. Bloccati dalla paura di nuove chiusure

Parere positivo del Cts sulla disposizione a scacchiera dei tifosi per la riapertura degli stadi in zona bianca al 50% della capienza effettiva. I club fanno dunque del loro meglio per riaccogliere i propri sostenitori, dando la priorità alla vendita dei biglietti. Per gli abbonamenti ci sono ancora diverse incognite: il primo dubbio riguarda la data di partenza. Si ragiona se cominciare da subito dopo la sosta per le nazionali o posticipare il tutto al girone di ritorno, con lo spettro di poter rimandare addirittura alla prossima stagione.

C'è chi è orientato a posticipare tutto (quando gli stadi potranno essere aperti in maniera totale e sicura), come Juventus, Roma e Napoli. Ma c'è anche chi non vede l'ora di far partire la macchina organizzativa.

Non è poi da escludere che si privilegi la via dei mini abbonamenti: ci pensano soprattutto Cagliari, Spezia e Venezia.