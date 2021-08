Ranieri: «Roma da Champions, ma Mourinho non è stato accontentato. Punto sul ritorno di Zaniolo»

GASPORT - Terminata la sua esperienza alla Samp, Claudio Ranieri fa i pronostici sulla prossima stagione. L'ex allenatore della Roma ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo. Questo un estratto:

In questo contesto, con il mercato aperto fino al 31 agosto, chi parte in pole position?

«La Juventus. Il ritorno di Allegri ha una sua logica. Credo che a Max non si chieda di vincere la Champions, ma di porre le basi di un rilancio e lui rappresenta una garanzia».

Dietro la Juventus?

«Milan e Atalanta. Il Milan ha un progetto di crescita avviato. Ha preso Giroud, un centravanti di statura internazionale. Mi auguro che torni ad alti livelli Ibrahimovic, un fuoriclasse che pretende sempre il meglio da se stesso e dai suoi compagni. L’Atalanta ha certezze consolidate: il calcio di Gasperini, un presidente super intelligente che non carica mai la piazza, una società abilissima nella scelta dei giocatori. Quando perdono un campione, sanno come rimpiazzarlo. C’è un enorme lavoro di analisi e di scouting. L’Atalanta è un club modello».

Dietro questo trio?

«Il Napoli, con il ritorno di Spalletti, mi intriga. Insigne viene da uno splendido Europeo: è il leader consacrato. Il Napoli ha dimostrato nella gestione di Gattuso di essere solido: lotterà per la Champions. LaRoma è partita benissimo perché ha preso un allenatore vincente dall’oggi al domani, fatto più unico che raro in una piazza come questa. Ora però mi pare che Mourinho non sia stato accontentato. Sono stati acquistati Rui Patricio, Vina e Shomudorov, ma manca qualcosa anche se il vero colpo, senza nulla togliere agli altri, potrebbe rivelarsi il ritorno di Zaniolo dopo quasi due anni di tormenti. Mourinho è un condottiero: sono sicuro che con José anche la Roma lotterà per entrare in Champions».

Un giocatore su cui puntare?

«Zaniolo. Il suo ritorno al top è importante per laRoma e per la Nazionale»