Quel no al Genoa: Bove ha stregato anche Mourinho

La Roma ha alzato il muro per il talento fatto in casa Edoardo Bove. Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, lo avrebbe inserito volentieri nell’affare che ha portato Shomurodov alla Roma. La Triestina è stata la prima a bussare alla porta dei giallorossi, ma Mourinho, annusato il talento, se lo tiene stretto, almeno finché la rosa non sarà al completo. Nelle prossime ore il telefono squillerà senza sosta per il trequartista, arrivato alla Roma nel 2012 dopo l’ok al provino da parte, tra gli altri, di Bruno Conti. Lo scorso anno era arrivato anche l'esordio in Serie A con Paulo Fonseca, che lo lanciò a maggio, nella sfida contro il Crotone.

(gasport)