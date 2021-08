Quanto pesano sui club di Serie A gli stadi del calcio aperti a metà

Prosegue l'avvicinamento alla nuova stagione di Serie A. Mentre i club continuano la loro preparazione, non sembra fermarsi il dibattito relativo all'apertura degli impianti. In vista del massimo campionato 2021/2022 al momento è previsto che la capienza al'interno degli stadi non possa superare il 50% dei propri spettatori. Un danno economico che si aggiunge a quello già subito nella precedente edizione del torneo. La Roma, ad esempio, con queste misure rispetto alla media di biglietti venduti in una normale stagione perderebbe solo tremila tifosi. Per questo motivo i giallorossi, come ogni altro club, non ha preparato una campagna abbonamenti e spera di massimizzare i profitti con la vendita dei tagliandi partita dopo partita.

(La Repubblica)