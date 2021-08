PSG, Verratti: "Per la Champions sarà battaglia tra Milan, Napoli e Roma. Un piacere vedere Mou in Serie A"

Ha rilasciato una lunga intervista per la rosea Marco Verratti, centrocampista in forza al Paris Saint Germain fresco campione d'Europa con la Nazionale Italiana. Il giocatore ha concesso anche un passaggio sulle sue favorite per il prossimo campionato di Serie A. Le sue parole:

«La Juventus, vista la rosa che ha, è un gradino sopra. Si gioca il titolo con l’Inter. E poi, un gradino sotto, sarà battaglia Champions tra Milan, Napoli, la Roma: mi fa piacere rivedere Mourinho in Serie A, e anche Sarri alla Lazio».

