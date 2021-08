Prove di Roma. Ecco Cristante e Shomurodov, Mourinho respira

José Mourinho stasera a Siviglia (ore 22 contro il Betis) avrà a disposizione per la prima volta Cristante e Shomurodov. Probabilmente non partiranno dal via, ma in corsa ci sarà spazio anche per loro, considerando che il tempo stringe e le partite – quelle vere – si avvicinano. Prima dell’esordio ufficiale in Conference League del 19 agosto (in casa del Trabzonspor o del Molde, lo sapremo il 12 a sera), ci sarà infatti solo la gara di stasera e la presentazione del 14 agosto, contro il Raja Casablanca, la prima occasione in cui la Roma riabbraccerà da vicino i suoi tifosi.

È chiaro come l’interesse più grande giri un po’ tutto intorno a Eldor Shomurodov, l’uzbeko che la Roma pagherà in tutto 20 milioni di euro (bonus inclusi) e che la gente ha voglia di scoprire dal vivo. Non sarà un esordio, invece, quello di Cristante, anche se per alcuni versi potrebbe sembrarlo, perché Bryan giocherà la sua prima partita con la Roma da campione d’Europa. Durante la cavalcata azzurra Mourinho ne ha apprezzato le doti, considerandolo a tutti gli effetti un punto fermo della Roma.

(Gasport)