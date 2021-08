Primavera, la Roma serve il poker a Torino

IL TEMPO (F. CICCIARELLI) - Esordio roboante per la Roma Primavera, a Biella la squadra di Alberto De Rossi doma 4-0 il Torino grazie alle reti di Persson al 24’, Tahirovic al 36’, Volpato al 66’ e Rocchetti all’84’, le ripartenze giallorosse si rivelano letali per i piemontesi. Pareggio in amichevole per la Lazio Primavera, finisce 2-2 la sgambata tra i ragazzi di Alessandro Calori e il Flaminia Civita Castellana di Rambaudi.