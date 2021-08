Prima "bello de nonna", poi il mitico gol al Barca. Alla fine l'amaro divorzio

Alessandro Florenzi si prepara a vestire la maglia del Milan. L'ex giocatore della Roma è infatti a un passo dal trasferimento a Milano, dove dovrebbe restare al termine della stagione se i rossoneri sceglieranno di esercitare il diritto di riscatto presente nell'accordo con il club capitolino. E pensare che la storia di Florenzi e della Roma sembrava dover avere un altro finale, uno di quelli che è stato riservato ad altri storici capitani giallorossi come Totti e De Rossi. Alessandro era un simbolo, il "bello de nonna", il ragazzo che segnava da 55 metri contro il Barcellona. Poi però qualcosa si è rotto ed è iniziato il suo lungo pellegrinaggio in Europa tra Valencia e PSG. Adesso la parentesi Milan, che si spera possa dargli un po' di stabilità in vista delle prossime stagioni.

(gasport)