Pinto punta al prestito di Icardi se Dzeko andrà via

Ora il mercato della Roma ruota tutto intorno all’eventuale partenza di Dzeko. Se dovesse davvero accettare la corte dell’Inter, il g.m. giallorosso Tiago Pinto si troverebbe nella condizione di dover andare a caccia di due titolari e non più di uno solo: oltre al regista che Mourinho ha chiesto ad inizio mercato mancherebbe infatti anche il centravanti titolare.

Non è un caso che ieri Mourinho e Pinto abbiano parlato a lungo, per quasi mezz’ora, prima della partita di Siviglia. La suggestione che scalda di più i cuori dei tifosi è l’eventuale prestito di Mauro Icardi, anche perché i suoi rapporti con Leo Messi sono pessimi e se davvero la Pulce dovesse sbarcare al Psg, per Icardi ci sarebbe solo una soluzione: fare i bagagli e cercare fortuna altrove. Un’altra idea potrebbe essere quella di riportare a casa Scamacca, cresciuto proprio a Trigoria.

Intanto da oggi Pinto lavorerà per risolvere alcune situazioni delicate. Reynolds non convince e si sta cercando un terzino destro che dia il cambio a Karsdorp, considerando che Florenzi lascerà la Roma e potrebbe sbarcare al Siviglia. Tra i nomi che sono finiti sul taccuino del g.m. c’è quello del giovanissimo Wilguens Paugain, 19 anni, francese appena svincolatosi dal Nancy. Per il centrocampista da prendere Delaney resta un’opzione, Zakaria un’alternativa, anche se l’impressione è che presto possa uscire un nome a sorpresa.

