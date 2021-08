Pellegrini-show: apre e chiude. C’è pure Abraham

La Roma fa poker e vince in trasferta contro la Salernitana. Sugli scudi Lorenzo Pellegrini, che adesso prende per mano la squadra e si avvia a firmare il rinnovo di contratto - dopo le insistenze pubbliche e private di Josè Mourinho -. Ora il numero 7 risponderà alla convocazione in Nazionale. In vetrina anche Jordan Veretout, che trova ancora un gol a coronamento di una splendida azione corale. Mentre Abraham trova finalmente la prima rete con la maglia della Roma.

E se con il Trabzonspor, per scelta tecnica, Reynolds era rimasto in tribuna, ieri è toccato a Gonzalo Villar rimanere in disparte.

Il centrocampista non è per caratteristiche un calciatore funzionale al gioco di Mou, che avrebbe preferito arrivasse un altro mediano-regista in questa finestra estiva.

Nella giornata di oggi Tiago Pinto volerà a Milano per seguire in prima persona le ultime ore di trattative prima della chiusura del calciomercato, soprattutto in ottica cessioni.

(La Repubblica)