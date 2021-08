Pellegrini, coscia destra ko: a riposo due giorni

Attimi di tensione nella giornata di ieri durante l'allenamento della Roma, appena dopo una botta presa da Lorenzo Pellegrini alla coscia destra. Il numero 7 giallorosso dovrà rimanere a riposo per due o tre giorni, prima che si decida se sottoporlo ad esami strumentali. La speranza è che il capitano possa essere recuperato nella sfida di Conference League del 19 agosto, contro una tra Molde e Trabzonspor.

Giorni importanti anche per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini: 2 giorni fa incontro tra il suo agente e Tiago Pinto a Trigoria, nel corso del quale sono stati fatti dei passi avanti. Manca ancora la formalizzazione di un'offerta da parte del club, ma l'obiettivo è chiudere in fretta per evitare che il giocatore cominci la stagione con il contratto in scadenza.

(Corsera)