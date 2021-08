Pedro vestirà biancoceleste. Affare storico

Pedro si prepara a diventare un nuovo giocatore della Lazio. L'esterno spagnolo era fuori dai piani di José Mourinho ed era in cerca di una squadra per la prossima stagione. Maurizio Sarri ritrova l'attaccante che ha sempre stimato ed elogiato, l'ultima volta lo scorso 5 luglio. Pedro è sbarcato nella Capitale sponda Roma lo scorso anno a parametro zero, ma non è mai riuscito a incidere come avrebbe voluto. Adesso arriva la seconda opportunità con la maglia biancoceleste, percorrendo la strada che solo sei giocatori nella storia avevano percorso prima di lui: Attilio Ferraris nel 1934, Sergio Petrelli nel 1972, Franco Cordova nel 1976, Michele De Nadai nel 1981 e Carlo Perrone nel 1982 e Astutillo Malgioglio nel 1985.

(La Repubblica)